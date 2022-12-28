Kocaeli'de 3 genç kızın öldüğü kazada sürücü ehliyetsiz çıktı

Kavşaktan hatalı dönüş yapan hafif ticari araca tankerin çarptığı kazada çocukluk arkadaşı olan 3 genç kız yaşamını yitirdi. Kazada ölen genç sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Ereğli mevkisinde, 77 AAG 563 plakalı tankeriyle 15 Aralık'ta seyir halinde olan Ahmet Aydın, kavşaktan hatalı dönüş yapan Feyza Gökgün kontrolündeki 41 K 7664 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı.

Kazada, Ayşegül Yılmaz (24), Miray Kesici (20) olay yerinde yaşamlarını yitirirken, ağır yaralanan Feyza Gökgün (20) ise hastanede hayatını kaybetti.

Ehliyetsiz çıktı

Ayşegül Yılmaz'ın babasına ait hafif ticari aracı kullandığı belirlenen Feyza Gökgün'ün ehliyetinin olmadığı belirlendi.

DHA’nın haberine göre kazanan ardından gözaltına alınan 42 yaşındaki tanker sürücüsü Ahmet Aydın ise tutuklandı.

Kaza tutanağı

Bu arada kaza tutanağında da Feyza Gökgün'ün 'sürücünün kavşaklarda seyir değiştirmesi' ve 'sola dönüşte sürücünün yolun gidişe ayrılmış olan kısmının soluna yaklaşmaması' maddelerini ihlal ettiği belirtildi.