Kocaeli'de 3 gündür evine gelmiyordu! Ormanda bulundu Kandıra'da evinden çıktıktan sonra kaybolan 83 yaşındaki adam, yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından ormanda bulundu.

DHA

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 83 yaşındaki M.A., sebebi bilinmeyen bir nedenle evinden çıktı.

Kandıra ilçesinde Seyitaliler Mahallesi’nde yaşayan M.A., 3 gün önce evinden çıktıktan sonra geri dönmedi.

Evinden çıktıktan sonra kaybolan M.A. yakınlarını telaşlandırdı.

M.A.’dan haber alamayan yakınlarının ihbarıyla Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlattı.

Ormanda bulundu

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, İz Takip Köpek Timi ve Jandarma Asayiş Timi tarafından oluşan ekipler ormanda arama yaptı.

Arama çalışmalarının 8'inci saatinde M.A. bulundu ve jandarma ekipleri tarafından sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.