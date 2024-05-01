İHA
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Atalar Mahallesi'nde Gübretaş fabrikasının depolama alanı inşaatında işçiler çalıştığı esnada betonarme demir kalıbı devrildi.
3 işçi demirlerin altında kalırken, mesai arkadaşları yardıma koştu.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldılar
İşçilerin de yardımıyla demirlerin altında kalan 3 kişi çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahaleleri yapılan yaralı işçiler, hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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