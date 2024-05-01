Kocaeli'de 3 işçi çalışırken demirlerin altında kaldı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gübre fabrikası inşaatında betonarme demir kalıbının devrilmesi neticesinde 3 işçi yaralandı. Demirlerin altında kalan işçiler, ekipler tarafından kurtarılarak çevre hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Atalar Mahallesi'nde Gübretaş fabrikasının depolama alanı inşaatında işçiler çalıştığı esnada betonarme demir kalıbı devrildi.

3 işçi demirlerin altında kalırken, mesai arkadaşları yardıma koştu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldılar

İşçilerin de yardımıyla demirlerin altında kalan 3 kişi çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahaleleri yapılan yaralı işçiler, hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)