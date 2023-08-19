Kocaeli'de 329 bin TL ve 2 kilo altın çalan şüpheliler yakalandı Gebze ilçesinde park halindeki bir otomobilden 329 bin TL ve İstanbul'da kuyumcu kuryesinden 2 kilogram altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Kocaeli Gebze'de park halindeki bir otomobilin içinden 329 bin TL çalındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu hırsızlık şüphelilerinin D.H., G.P., G.K. N.P. ve E.T. olduğu tespit edildi. Gürcistan'a kaçıyorlardı Şüphelilerden 3'ü Darıca ilçesinde polisin operasyonuyla yakalanırken, D.H. ve G.P. de kaçmak için Gürcistan'a gidecekleri sırada Samsun'da yakalandı. Başka bir hırsızlığa da karıştıkları tespit edildi Gözaltına alınan 5 şüphelinin 17 Ağustos'ta İstanbul'da bir kuyumcu kuryesinden 2 kilogram altın çaldıkları da tespit edildi. 3 kişi tutuklandı Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.P., N.P ve Ukrayna uyruklu D.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.T., savcılık sorgusunun ardından serbest kalırken, G.K. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan E.T. ve G.K., kuyumcu kuryesinden çalınan 2 kilogram altınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.