Kocaeli'de 3,5 aylık hamile yeğenini öldüren dayı tutuklandı Akraba iki aile arasında çıkan kavgada tabancayla iddiaya göre rastgele ateş açıp 3,5 aylık hamile yeğeninin ölümüne, 9 yaşındaki akrabasının da yaralanmasına neden olan dayı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde dün gece bir ailenin evine ateş düştü…

Akdurak Mahallesi'ndeki Akçakayran mevkiinde akraba olan iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Aydın Çiçek, tabancasını çıkarıp ateş etti.

Hamile yeğenini öldürdü

Mermiler 3,5 aylık hamile olduğu öğrenilen yeğeni 22 yaşındaki İpek Çiçek'in karnına ve bu sırada orada bulunan akrabaları 9 yaşındaki Azat O.’nun sol koluna isabet etti.

Çiçek ve Azat O. kanlar içinde yere yığılırken, Aydın Çiçek ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kız isteme kavgası

Ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan İpek Çiçek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ailelerden birinin oğullarına diğer ailenin kızını istediği, olumsuz yanıt alınınca da husumet oluştuğu, kavganın da bu nedenle çıktığı bildirildi.

Kavga sırasında Aydın Çiçek’in rastgele ateş açtığı, mermilerin yeğeni İpek Çiçek ile akrabası Azat O.’ya isabet ettiği öne sürüldü.

Tutuklandı

İpek Çiçek'in cenazesi, ikindi namazı sonrası Akdurak Yeşil Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Kandıra Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

Olayın ardından kaçan Aydın Çiçek, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Aydın Çiçek, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.