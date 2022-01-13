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    Kocaeli’de 37 kaçak göçmen yakalandı

    Körfez ilçesinde bulunan hurda atık geri dönüşüm iş yerlerinde polis ekipleri tarafından yapılan aramada, 37 kaçak göçmen yakalandı.
    • İHA
    • 13.01.2022 - 13:31
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 13:37
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    Kocaeli’de 37 kaçak göçmen yakalandı

    Kocaeli’de, kaçak yollardan ülkeye giriş yapan kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Körfez ilçesinde bulunan hurda atık geri dönüşüm iş yerleri ve eklentilerinde kaçak göçmenlerin barındırıldığı ve çalıştırıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

    Başlatılan çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda, 37 kaçak göçmen bulundu.

    5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Göçmenler, gerekli işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi. 5 kişi ise göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

    Kocaeli’de 37 kaçak göçmen yakalandı #1


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