Kocaeli'de 3'üncü kattan düşen çocuk yaralandı
DHA

Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Sırrıpaşa Mahallesi'nde bulunan bir binanın 3'üncü katındaki dairenin açık penceresine çıkan 5 yaşındaki A.A., dengesini kaybederek boşluğa düştü.

Küçük çocuğun bina önündeki toprak alana düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi yok

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

3'üncü kattan düşen çocuk yaralandı #4

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)