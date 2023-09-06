Kocaeli'de 3'üncü kattan düşen çocuk yaralandı

DHA
Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Sırrıpaşa Mahallesi'nde bulunan bir binanın 3'üncü katındaki dairenin açık penceresine çıkan 5 yaşındaki A.A., dengesini kaybederek boşluğa düştü.
Küçük çocuğun bina önündeki toprak alana düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayati tehlikesi yok
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)