Kocaeli'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı Kocaeli D-100 karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Kocaeli’nin Körfez ilçesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde S.Ç. idaresindeki otomobil, sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle E.D. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Daha önlerinde bulunan M.M. idaresindeki otomobil ve A.K. idaresindeki araçlar da kazada çarpışmaya maruz kaldı.

4 kişi yaralandı

4 aracın karışmış olduğu zincirleme kaza sonrası bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı olduğu tespit edilen 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

D-100 karayolunda bir süreliğine uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.