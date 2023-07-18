Kocaeli'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı

İHA
Kocaeli’nin Körfez ilçesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde S.Ç. idaresindeki otomobil, sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle E.D. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.
Daha önlerinde bulunan M.M. idaresindeki otomobil ve A.K. idaresindeki araçlar da kazada çarpışmaya maruz kaldı.
4 kişi yaralandı
4 aracın karışmış olduğu zincirleme kaza sonrası bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı olduğu tespit edilen 4 kişi hastanelere kaldırıldı.
D-100 karayolunda bir süreliğine uzun araç kuyrukları oluştu.
Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.