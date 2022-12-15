Kocaeli'de 4 çocuğa istismar davasında babanın yargılaması sürüyor

3'ü kız 4 çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan babanın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen sanığın kardeşi, “Kardeşime iftira atılmaktadır” dedi.

Kocaeli’de O.M. adlı şüphelinin, 3 kızına ve oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

İstismar, çocukların yaşadıklarını anneleri S.Ü.’ye anlatmasıyla ortaya çıktı.

Tutuklandı

Anne da çocuklarıyla birlikte emniyete giderek, O.M.’den şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan O.M., ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yargılanıyor

"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı, çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında dava açılan O.M.'nin, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanık O.M., çocuklar Z.K.M., S.N.M., G.M., M.C.M. ile anneleri S.Ü. ve tanıklar katıldı.

Ablası “iftira” dedi

Tanık olarak dinlenen O.M.'nin ablası A.K., “Kardeşime iftira atılmaktadır. Böyle bir olayın yaşandığına inanmıyorum. Kardeşim kızlarına istismar edecek birisi değildir. Madem istismar olayı olmuş, anneleri neredeydi? Çocuklar babalarını istemediği için iftira atıyor.” dedi.

“2 yıl önce duydum”

Mağdur çocukların teyzesi R.C. ise ifadesinde, “2 yıl önce istismar olayını duydum ancak şahit olmadım. Vefat eden eşim aynı zamanda sanığın ağabeyi olur. Sanık, 1989 yılından beri çocuklarımı büyütmemde yardımcı oldu. Bana ve çocuklarıma karşı herhangi bir cinsel eylemi olmadı. Çocuklarıma da sorduğumda kendilerine herhangi bir istismarda bulunmadığını söylediler.” diye konuştu.

“İftiradan dolayı 19 aydır tutukluyum”

Suçlamaları kabul etmeyen O.M. ise “İftiradan dolayı 19 aydır tutukluyum. Tahliye ve beraatimi istiyorum.” dedi.

İHA'nın haberine göre mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına duruşmanın ertelenmesine karar verdi.