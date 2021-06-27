Bir evin çatısında izolasyon yapıldığı sırada çıkan yangın üç eve sıçradı. Yangından etkilenen 1'i itfaiye eri 5 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi, Orhangazi Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde bir evin çatısında izolasyon yapıldığı sırada yangın çıktı.

Yangın kısa süre içerisinde büyüyerek, 3 evin çatısına sıçradı. Alevleri gören mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

İTFAİYEYE MAHALLELİ DESTEK VERDİ

Bu sırada yangının diğer evlere sıçramaması için, mahallede bulunan kişiler seferber oldu.

Sokakta bulunan birçok kişi, itfaiye hortumu taşıyarak ya da evlerinden çektikleri hortumlarla çatılara su sıkarak, yangını söndürmek için ekiplere yardımcı oldu.

1'i itfaiye eri olmak üzere dumandan etkilenen 5 kişi çevrede bulunan hastanelere götürülerekü, tedavi altına alındı.

Kocaeli'de 4 evin çatısında yangın çıktı VİDEO









EVLERİN ÇATISINDA HASAR OLUŞTU

Yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın sonucunda, kontrol altına alınarak söndürüldü.

4 evin çatısında hasar oluştu, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



