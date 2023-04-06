Kocaeli'de 4 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
AA

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Köşklüçeşme Mahallesi 512 Sokak'ta R.G'ye ait 4 katlı binanın giriş katında bulunan evde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlıca müdahale ederek 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

İki kişi hastaneye kaldırıldı

Dumandan etkilenen R.G ve 4 yaşındaki oğlu sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor

Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Kocaeli'de 4 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Kocaeli'de 4 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Kocaeli'de 4 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi