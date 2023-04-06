Kocaeli'de 4 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

AA
Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Köşklüçeşme Mahallesi 512 Sokak'ta R.G'ye ait 4 katlı binanın giriş katında bulunan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlıca müdahale ederek 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.
İki kişi hastaneye kaldırıldı
Dumandan etkilenen R.G ve 4 yaşındaki oğlu sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor
Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.