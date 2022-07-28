4 yaşındaki Kuzey'e kreşteki ilk gününde öğretmeni tarafından tokat atıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken aile, öğretmen hakkında şikayetçi oldu ve kreşin kapatılacağı öğrenildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Güzeller Mahallesi'nde baba Gürkan Cebeci, kreşe 4 yaşındaki oğlu Kuzey'i yazdırdı.

25 Temmuz Pazartesi günü kreşe başlayan Kuzey, akşam ailesine kreşin sahibi olan öğretmenin kendisine tokat attığını söyledi.

Sabah soluğu kreşte alan aile, konuyu öğretmen ile paylaştı. Aile kamera kayıtlarını görmek istedi. Güvenlik kamerasında öğretmenin Kuzey'e tokat attığı anlar yer aldı.

Kreş kapatılacak

Aile, karakola giderek öğretmen hakkında şikayetçi oldu. Durumu Gebze Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne de bildiren aile, konunun takipçisi olacaklarını ifade etti. Kreşin kapatılacağı öğrenildi.

Kocaeli'de 4 yaşındaki çocuğa kreşin ilk günü tokat atıldı











"Çocuğumuzun yanağını tutarak içerdeki odaya doğru gittiğini gördük"



Olayı anlatan Kuzey'in babası Gürkan Cebeci, "Oğlumuzu dün kreşten aldıktan sonra öğretmeninin vurduğunu söyledi. Bizimde içimize kurt düştü ve kreşe gittik. Kreşte bize, böyle bir şeyin olmayacağını söyleyerek, ’Biz çocuklara böyle davranmayız’ gibi şeyler söylediler.

Ben de kamera kayıtlarını izlemek istediğimi söyledim. Bunun üzerine oğlunu çağırdı ve kamera görüntülerini açtılar. Kamera görüntülerinde bir yer yakaladık. Çocuğumuzun yanağını tutarak içerdeki odaya doğru gittiğini gördük.

Görüntüyü geriye sardığımızda hem kreşin sahibi hem de öğretmen olarak gözüken kadının oğluma vurduğunu gördük. O andan itibaren aramızda sözlü tartışma yaşandı. Ne eşim ne ben kalkıp kadına herhangi bir fiziki temasta bulunmamak için hemen oradan ayrılıp, şikayetçi olmaya gittik.

Şikayetçi olduk, darp raporu aldık ve sosyal hizmetlere de durumu bildirip şikayetçi olduk. İlgileneceklerin ve durumu değerlendireceklerini söylediler." dedi.

"Çocuğumu bir daha nasıl okula götüreceğim"

Kuzey'in psikolojisinin olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Cebeci, "Benim çocuğum gece uykudan sıçrıyor, ’Baba bana öğretmenim vurdu’ diyor. Ben nasıl bir daha okula götüreceğim? Bu korkuyla gittiği zaman nasıl bir travma yaşayacak onu düşünüyorum. Biz 2 gündür eşimle biz buraya çocuğumuzu nasıl verdik diye kendimizi yiyoruz. Aslında araştırmadık mı, araştırdık. 6 yıldır açık olması ve arkadaş tavsiyesiyle verdik ama böyle bir şey başımıza geldi." şeklinde konuştu.





"Beynimden vurulmuşa döndüm"



Kuzey'in annesi, "Oğlum arka tarafı dönükken oyuncak fırlatmış. O da refleks olarak tokat attığını söylüyor. Ama videolarda refleks olarak atmadığı görülüyor. Kapının önünde oynayan çocuğa tokat atıyor.

Beynimden vurulmuşa döndüm. İçimden ona o kadar çok şey yapmak geçti ki, ama eğer yapsaydım ondan farkım kalmazdı. Şuan adli olarak hakkımı aramaya çalışıyorum. Öğrenir öğrenmez zaten kayıtları izlemek istedik.

Şansımıza da denk geldi. Olayın yaşandığı odada kameranın olmadığını söyledi ama yine de izlemek istedik. Tam olayın olduğu kısmı gördük. Zaten olay ortaya çıkınca özür dilemeye başladı, ’Paranızı geri vereyim’ dedi.

Sanki paranın peşindeyiz. Çocuğumun canı yanmış, para aklıma bile gelmedi. 'Şikayet edeceğim' dedim 'Edin, benim de gözümü morarttı sizin oğlunuzun. Ben de şikayetçi olacağım' dedi. '4 yaşındaki çocuktan mı şikayetçi olacaksınız' dediğimde ise 'Evet' dedi." ifadelerini kullandı.





"Çocuğunuza hafifçe dokundum dedim"

Öğretmen Nigar S. ise "Çocuk arkadaşlarına şiddet uygulayıp, oyuncak atınca 'Çocuğum oyuncak atma' derken yardımcım 'Kan akıyor' dedi. Ben de 'Çocuğum kan akıyor gözüm çıktı, başkasına atsaydın ne olacak?' deyip hafifçe dokundum, kameralarda da gözüküyor.

Anne 'Şiddet uyguladınız' diyerek, tehdit etti. 'Haberlere vereceğiz, mahkeme vereceğiz' dedi. Ben de 'Gerekeni yapın, size videoları gösterdim. Çocuğunuza hafifçe dokundum' dedim." şeklinde konuştu.

"Beni herkes biliyor"



İHA'nın haberine göre; çocukları çok sevdiğini söyleyen Nigar S., "Bu tatsız olayın olmasından çok üzgünüm. Ben çocukları çok severim. Beni herkes biliyor. Velililerim de, 'Hocam arkanızdayız, size iftara atıyorlar. Biz sizi biliyoruz, güvenmesek çocuğumuzu size emanet etmeyiz' diyorlar." sözlerine ekledi.



