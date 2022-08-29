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    Kocaeli'de 401 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

    Kocaeli ve çevre illerde yakalanan 401 düzensiz göçmen, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
    • 29.08.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 17:12
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    Kocaeli'de 401 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

    Kocaeli'de düzensiz ve kaçak göçmenle mücadelede hız kesmen devam ediyor.

    Kocaeli Valiliği, kentte yakalanan ve sınır dışı eidlen göçmenlerin bilgisini paylaştı.

    401 göçmen sınır dışı edildi

    Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 401 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

    Yabancı uyruklulardan 174'ü dün, 227'si ise bugün sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

    Kocaeli de 401 düzensiz göçmen sınır dışı edildi #1


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