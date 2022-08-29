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- Kocaeli'de 401 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli'de 401 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli ve çevre illerde yakalanan 401 düzensiz göçmen, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
- 29.08.2022 - 15:57
- Güncelleme : 29.08.2022 - 17:12
Kocaeli'de düzensiz ve kaçak göçmenle mücadelede hız kesmen devam ediyor.
Kocaeli Valiliği, kentte yakalanan ve sınır dışı eidlen göçmenlerin bilgisini paylaştı.
401 göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 401 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.
Yabancı uyruklulardan 174'ü dün, 227'si ise bugün sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.