Kocaeli'de çocuklara cinsel istismarda bulunan şahsa 28 yıl 9 ay hapis

5 çocuğa cinsel istismarda bulunan ve yeniden hakim karşısına çıkan tutuklu sanık, mahkeme heyetinin kararıyla 28 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan bir baba, 11 yaşındaki kızı H.B.’yi markete göndermek istedi.

Kızının mahalle bakkalına gitmek istemeyerek ağlaması üzerine şüphelenen baba T.B.’nin kızına neden ağladığını sorması üzerine H.B., mahalle bakkalı S.K.’nin özel bölgelerine dokunduğunu söyledi.

Durumu öğrenen baba T.B., şikayette bulundu. Yapılan şikayet sonrası cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. 24 yaşındaki S.K.’nin bakkal dükkanında yapılan aramada kamera kayıtlarına el konuldu.

MAHALLE BAKKALINDAN 5 ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR

Kamera kayıtlarında yapılan incelemede, S.K.’nin 2019-2020 tarihleri arasında 12 yaşından küçük 5 tane çocuğun popo ve göğüslerine dokunarak istismarda bulunduğu tespit edildi. Yapılan tespitin ardından S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLU SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları ve mağdur çocukların aileleri hazır bulunurken, sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Savunması için söz hakkı verilen sanık, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatini istedi.

İNDİRİMSİZ 28 YIL 9 AY HAPİS

Sanığın bir çocuğa karşı iddia edilen suçu işlediğine dair delil bulunmadığından beraatine karar veren mahkeme heyeti, 4 çocuğa karşı işlediği 'Sarkıntılık suretiyle zincirleme şekilde on iki yaşından küçük çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan ise indirim uygulanmaksızın 28 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.