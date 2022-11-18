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    Kocaeli'de 5 genç motosiklete birlikte bindi

    Motosiklete üst üste binen 5 gencin kazaya davetiye çıkardığı anlar kayıt altına alındı.
    • 18.11.2022 - 12:55
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 13:49
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    Kocaeli'de 5 genç motosiklete birlikte bindi

    Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir grup gencin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

    Hem kendi canlarını hem trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe sayan 5 genç bir motosiklet üzerinde yolculuk yaptı.

    5 gencin umursamaz tavırları

    Sürücülerden tepki alan gençlerin umursamaz tavırları görenleri şoke etti.

    Şov yapan gençler, adeta kazaya davetiye çıkardı.

    O anlar kayıt altına alındı

    Trafikteki başka bir sürü tarafından kayıt altına alınan görüntüler sosyal medyada da tepki topladı.

    Kocaeli'de motosiklete 5 kişi bindiler VİDEO

    Kocaeli de 5 genç motosiklete birlikte bindi #1

    Kocaeli de 5 genç motosiklete birlikte bindi #2


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