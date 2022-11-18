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- Kocaeli'de 5 genç motosiklete birlikte bindi
Kocaeli'de 5 genç motosiklete birlikte bindi
Motosiklete üst üste binen 5 gencin kazaya davetiye çıkardığı anlar kayıt altına alındı.
- 18.11.2022 - 12:55
- Güncelleme : 18.11.2022 - 13:49
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir grup gencin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.
Hem kendi canlarını hem trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe sayan 5 genç bir motosiklet üzerinde yolculuk yaptı.
5 gencin umursamaz tavırları
Sürücülerden tepki alan gençlerin umursamaz tavırları görenleri şoke etti.
Şov yapan gençler, adeta kazaya davetiye çıkardı.
O anlar kayıt altına alındı
Trafikteki başka bir sürü tarafından kayıt altına alınan görüntüler sosyal medyada da tepki topladı.
Kocaeli'de motosiklete 5 kişi bindiler VİDEO