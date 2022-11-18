Kocaeli'de 5 genç motosiklete birlikte bindi

Motosiklete üst üste binen 5 gencin kazaya davetiye çıkardığı anlar kayıt altına alındı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir grup gencin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

Hem kendi canlarını hem trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe sayan 5 genç bir motosiklet üzerinde yolculuk yaptı.

5 gencin umursamaz tavırları

Sürücülerden tepki alan gençlerin umursamaz tavırları görenleri şoke etti.

Şov yapan gençler, adeta kazaya davetiye çıkardı.

O anlar kayıt altına alındı

Trafikteki başka bir sürü tarafından kayıt altına alınan görüntüler sosyal medyada da tepki topladı.

Kocaeli'de motosiklete 5 kişi bindiler VİDEO

