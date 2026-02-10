Kocaeli'de 500 bin lira değerinde kaçak tütün ve makaron ele geçirildi Gölcük ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan gümrük kaçağı tütün ve makaron ele geçirilirken malzemelerin toplam piyasa değerinin 500 bin TL olduğu belirlendi.

Göster Hızlı Özet Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda 353 bin 600 boş makaron, 52 bin 200 dolu makaron ve 100 kg tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 500 bin lira olduğu açıklandı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kaçakçılıkla mücadele devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. ÇOK SAYIDA YASA DIŞI MADDE ELE GEÇİRİLDİ Bu kapsamda Gölcük ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 353 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron, 52 bin 200 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ve 100 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu belirtildi. 3. Sayfa Haberleri Adana'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Aydın'da imha edilen şüpheli valizden giysi çıktı

Hatay'da su dolu temele düşen iki kardeş yaşamını yitirdi