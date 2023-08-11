Kocaeli'de 6. kattan düşen 19 yaşındaki genç öldü Kocaeli'de 7 katlı binanın 6. katından beton zemine düşen 19 yaşındaki genç ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Fatih Mahallesi'nde 19 yaşındaki Üveys Akgün, arkadaşı E.E. ile yemek yedikten sonra yöneldiği balkondan bir anda beton zemine düştü.

Üveys'i fark eden arkadaşının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede can verdi

Ağır yaralanan Üveys, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada doktorlarının tüm müdahalelerine rağmen genç hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekipleri dairede ve etrafında incelemelerde bulundu.

Üveys'in arkadaşı E.E. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.