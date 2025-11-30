Kocaeli'de 7 işçinin can verdiği parfüm dolum tesisinin sahibi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaeli'de Dilovası ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.

Çıkan yangın sonucunda, Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan, Hanım Gülek (52) ve vardiya amiri Tuncay Yıldız hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Yangına ilişkin hazırlanan ön raporda, işletmede parfüm üretimi sırasında etil alkolün kazana aktarımı esnasında statik elektrik boşalması veya elektriksel temas sonucu tutuşma meydana geldiği, bunun patlama ve ardından yangını tetiklediği belirtildi.

YANGINA İLİŞKİN 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Yaşanan faciaya ilişkin "kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme" suçlarından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 11 şüpheli gözaltına alındı, aralarında tesisin sahibi ve oğlunun da olduğu toplam 7 kişi tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından parfüm dolum tesisinin yıkılması için çalışmalar başladı. 12 gün sonra başlayan yıkım, güvenlik önlemleri kontrolünde yapılıyor.

TUTUKLU FABRİKA SAHİBİ CEZAEVİNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Parfüm dolum tesisinde 7 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kurtuluş Oransal, fenalaşarak kalp krizi geçirdi.

Kalbi duran Oransal, cezaevinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Hastanede yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürülen Oransal’ın kalbi ikinci kez durdu. Doktorların tüm çabalarına rağmen Oransal hayatını kaybetti.