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- Kocaeli’de, 7 kaçak göçmen yakalandı
Kocaeli’de, 7 kaçak göçmen yakalandı
TEM otoyolunda durdurulan şüpheli araçta yapılan incelemelerde, araçtaki 7 kişinin kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.
- İHA
- 08.09.2021 - 14:42
- Güncelleme : 08.09.2021 - 14:56
Kocaeli’de, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan kaçak göçmenlere ilişkin çalışmalar sürüyor.
TEM otoyolu üzerinde çalışmalar yapan polis ekipleri, şüpheli bir aracı durdurarak incelemeler yaptı.
Araçtaki şahısların kimliklerinin incelenmesiyle, 7 kişinin kaçak göçmen olduğu tespit edildi.
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Yakalanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
Olayla bağlantılı olduğu belirlenen araç sürücüsü A.S., göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında gözaltına alındı.