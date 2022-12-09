Kocaeli'de 7’nci kattan düşen Sedefnur'un ifadesi alındı

Erkek arkadaşıyla birlikte gittiği evin balkonundan düşerek ağır yaralanan ve ekim ayında görülen duruşmaya katılamayan 23 yaşındaki Sedefnur 11 ay sonra ifade verdi. Genç kızın ifadesi gizli tutuldu.

Kocaeli'de 9 Ocak tarihinde 7'nci kattan düşen Sedefnur Çağlar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Genç kız, polis memuru erkek arkadaşı Ahmet Ata ile gittiği evin balkonundan düşüp ağır yaralanmıştı.

Tutuklandı

Olayın ardından Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatmış, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlanan Ata ise tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

Evin sahibi polis memuru O.Ç., idari soruşturma nedeniyle açığa alınıp savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken E.Ş. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest kaldı.

İlk duruşma görüldü

Vücudunda ağır hasar bulunan Sedefnur'un tedavisine evinde devam ediliyor.

Konuyla ilgili Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması, 20 Ekim’de Kocaeli Adliyesi'nde görülmüştü.

Naip hakim atandı

Tutuklu sanık Ahmet Ata, olayın yaşandığı evin sahibi polis memuru O.Ç. ve O.Ç.'nin kız arkadaşı E.Ş.’nin katıldığı duruşmaya Sedefnur Çağlar, sağlık problemleri nedeniyle katılamamıştı.

İHA'nın aktarımına göre; mahkeme, Sedefnur Çağlar’ın sağlık durumu el verdiğinde ifadesinin alınabilmesi için naip hakim atamıştı.

11 ay sonra ifadesi alındı

Naip hakim, uzman psikolog ve her iki tarafın avukatlarının eşliğinde bugün Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Fizik Tedavi Servisi'nde tedavisi süren Çağlar’ın yanına gidip, olaydan 11 ay sonra ilk ifadesini aldı.

Basın mensupları servise yaklaştırılmazken, Çağlar’ın ifadesi de gizli tutuldu.