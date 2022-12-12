Kocaeli'de 7'nci kattan düşen Sedefnur'un ifadesi ortaya çıktı

Polis sevgilisi ile gittiği misafirlikte 7'nci kattan aşağı düşen Sedefnur, engeli dolayısıyla duruşmaya gidemedi. Hakimin ifadesini aldığı Sedefnur nasıl düştüğünü hatırlamadığını söyledi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki sitede, 9 Ocak günü dehşet bir olay yaşandı.

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile birlikte, polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti.

7'nci kattan aşağı düştü

Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadınla alkol aldığı iddia edilen Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü.

Sedefnur, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı.

Sevgilisi cezaevine gönderildi

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Hakkında idari soruşturma da başlatılıp açığa alınan polis memuru Ahmet Ata, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Evin sahibi polis memuru O.Ç. idari soruşturma nedeniyle açığa alınıp savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay anında evde bulunan O.Ç.'nin kız arkadaşı E.Ş. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest kaldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Sedefnur, ailesinin isteği doğrultusunda ambulansla memleketi Sivas'a götürüldü.

Sedefnur'un ifadesi alındı

Olayın ardından Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması, 20 Ekim’de Kocaeli Adliyesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Ahmet Ata, olayın yaşandığı evin sahibi polis memuru O.Ç. ve onun kız arkadaşı E.Ş. salonda hazır bulunurken, yürüme engeli bulunan Sedefnur Çağlar ise sağlık problemleri nedeniyle duruşmaya katılamadı.

Sedefnur'un ifadesinin alınamaması üzerine, davanın daha sağlıklı ilerleyebilmesi için 'naip hakim' atanması talebinde bulunuldu. Mahkeme heyeti talebi kabul etti. Naip hakim, Sivas’ta yaşayan Sedefnur'un hastanede ifadesini aldı.

"Nasıl düştüğümü hatırlamıyorum"

Sedefnur ifadesinde, olay günü evde neler yaşandığını, nasıl düştüğünü hatırlamadığını söyledi. Sedefnur daha önce intihar girişiminde bulunduğunu, arkadaşı Ahmet Ata’nın engel olduğunu belirtti. Ahmet Ata’nın kendisine fiziksel ve duygusal şiddet uygulamadığını, ancak son dönemlerde kavgalarının olduğunu ifade etti.

Dava, Sedefnur'un ifadesinin eklenmesinin ardından 19 Ocak tarihinde ikinci duruşmanın görülmesiyle devam edecek.













