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- Kocaeli'de 8 kaçak göçmen yakalandı
Kocaeli'de 8 kaçak göçmen yakalandı
Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, kaçak olduğu tespit edilen 8 göçmen yakalanarak göç idaresine teslim edildi.
- İHA
- 09.09.2021 - 12:32
- Güncelleme : 09.09.2021 - 12:48
TEM yolu Kocaeli geçişi üzerindeki bir dinlenme tesisinde polis ekipleri, denetim yaptı.
Denetim sırasında ekipler, bir hafif ticari aracı durdurdu.
5 kişi kapasiteli araçta sürücü ile birlikte 9 kişi bulunduğunu gören ekipler, araçta 8 kaçak göçmen olduğunu tespit etti.
8 GÖÇMEN, GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİ
Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, araç sürücüsü Z.H. ise gözaltına alındı.