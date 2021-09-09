Kocaeli'de 8 kaçak göçmen yakalandı

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, kaçak olduğu tespit edilen 8 göçmen yakalanarak göç idaresine teslim edildi.

TEM yolu Kocaeli geçişi üzerindeki bir dinlenme tesisinde polis ekipleri, denetim yaptı.

Denetim sırasında ekipler, bir hafif ticari aracı durdurdu.

5 kişi kapasiteli araçta sürücü ile birlikte 9 kişi bulunduğunu gören ekipler, araçta 8 kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

8 GÖÇMEN, GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİ

Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, araç sürücüsü Z.H. ise gözaltına alındı.





