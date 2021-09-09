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    Kocaeli'de 8 kaçak göçmen yakalandı

    Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, kaçak olduğu tespit edilen 8 göçmen yakalanarak göç idaresine teslim edildi.
    • İHA
    • 09.09.2021 - 12:32
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 12:48
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    Kocaeli'de 8 kaçak göçmen yakalandı

    TEM yolu Kocaeli geçişi üzerindeki bir dinlenme tesisinde polis ekipleri, denetim yaptı.

    Denetim sırasında ekipler, bir hafif ticari aracı durdurdu.

    5 kişi kapasiteli araçta sürücü ile birlikte 9 kişi bulunduğunu gören ekipler, araçta 8 kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

    8 GÖÇMEN, GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİ

    Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, araç sürücüsü Z.H. ise gözaltına alındı.

    Kocaeli de 8 kaçak göçmen yakalandı #1

    Kocaeli de 8 kaçak göçmen yakalandı #2

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