Kocaeli'de 80 bin TL'lik ziynet eşyası çaldılar: 3 şüpheli tutuklandı

İHA
Kocaeli'de hırsız kadınlar polisten kaçamadı.
18 ve 19 Nisan tarihlerinde Darıca'daki 2 evden 80 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı.
Durumu fark eden ev sahipleri, polis merkezine giderek hırsızlar hakkında şikayette bulundu.
Polis ekipleri harekete geçti
Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayın karıştığı tespit edilen S.K., A.K. ve E.D. isimli 3 kadın, dün operasyonla yakalandı.
Tutuklandılar
Gözaltına alınan şüpheliler, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış