Kocaeli'de acı ölüm! Anne ve kızı 2 saat arayla hayatını kaybetti Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kalça kırığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 93 yaşındaki Pentus Öktem'in ardından 2 saat sonra 73 yaşındaki kızı Nadiye Özkan da yaşamını yitirdi.

DHA

Kocaeli'de yaşanılan olay bir aileyi yasa boğdu..

Körfez ilçesine bağlı Erentepe Mahallesi'nde oturan Pentus Öktem, düşme sonucu kalça kemiği kırıldı.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Öktem'e kanser hastası olan kızı Nadiye Özkan refakat etti. Bu sabah Pentus Öktem hayatını kaybetti.

Annesinin vefatına üzülen kanser hastanesi kızı da hayatını kaybetti

Annesinin vefatına çok üzülen Nadiye Özkan da hastane odasında fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Nadiye Özkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen annesinden 2 saat sonra hayatını kaybetti.

Anne kız toprağa verildi

Anne ve kızı yapılan işlemler sonrası ikindi namazının ardından Körfez Esentepe Mahallesi Sultan Murat Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Körfez Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)