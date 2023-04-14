Kocaeli'de adınız teröre karıştığı bahanesiyle yaşlı çiftin ziynet eşyalarını çaldılar Yaşlı çifti arayarak adınız terör örgütüne karıştı bahanesiyle telefonunun ucundaki dolandırıcıya kanan yaşlı çift, 22 Cumhuriyet altını, 8 çeyrek ve 10 bin dolardan oldu.

İHA

Vatandaşlara farklı vaadlerle ağlarına düşüren dolandırıcılar her geçen gün artıyor.

Özellikle kamu çalışanı ve terör örgütüne karıştınız yalanlarıyla binlerce vatandaş mağdur edildi.

Ekiplerin tüm uyarılarına rağmen şüpheliler ağlarına düşürmeye devam ediyor.

Yaşanan olayların bir adresi de İzmit oldu.

Kentte 22 Kasım 2022 tarihinde 69 yaşındaki Emine G. ile 78 yaşındaki eşi Necati G.'yi ev telefonundan arayan 20 yaşındaki H.Y., yaşlı çifte kendisini polis olarak tanıttı.

Eve gelen polise altınların verilmesini söyledi

Karı kocanın bir operasyonda isimlerinin geçtiğini ve 48 mağdurun olduğunu ikna eden H.Y., masum olduklarının ispat edilebilmeleri için iş birliğe girilmesi gerektiğini, ziynet eşya ve paraları eve gelecek polise vermelerini söyledi.

Dolandırıcıyla uzun süre sohbet ettiler

Para ve ziynet eşyaların fotoğraflarının çekildikten sonra tekrardan kendilerine verileceklerine inanan Necati G. ile H.Y., telefonda uzun süre dolandırıcıyla konuştu.

Karı kocaya operasyonun gizli olduğunu söyleyen H.Y., Emine G.'yi de kimlik fotokopisinin çekilmesi için evden uzaklaştırdı.

Altınları alıp kayıplara karıştı

Bu süre zarfında eve gelen ve kendini polis olarak tanıtan H.Y., Necati G.'nin hazırlamış olduğu 22 Cumhuriyet altını, 8 çeyrek ve 10 bin doları alarak kayıplara karıştı.

Çift kısa süre sonra dolandırıldığını fark etti

Şahısla bir daha iletişim kuramayan, para ve altınların gelmediğini gören yaşlı çift, dolandırdıklarını anlayarak polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen H.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanığın Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

Duruşma salonunda dolandırılan Emine G., Necati G. ve sanık avukatı hazır bulunurken, tutuklu sanık SEGBİS ile katıldı.

"Kimsenin parasını altınını almadım"

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık H.Y. şöyle konuştu:

Şanlıurfa’dan Kocaeli’ye çalışmak için geldim. Gölcük’te bir fabrikada bir hafta kadar çalıştım. Kimsenin parasını altınını almadım. Kimse de beni telefonla yönlendirmedi, talimat vermedi. Aleyhe hususları kabul etmiyorum.

"Eşim evde buluna tüm para ve ziynet eşyaları toplayarak eve gelen H.Y.'ye teslim etmiş"

Başından geçenleri anlatan Emine G. şu ifadeleri kullandı:

Beni arayanlar polis olduklarını söyleyerek bizi korkuttu. Sürekli telefonları meşgul ettiler. Beni kimlik fotokopisi çektirmek üzere evden uzaklaştırdılar.



Ben dışarıdayken de eşimle konuşmaya devam etmişler. Eşim evde buluna tüm para ve ziynet eşyaları toplayarak eve gelen H.Y.'ye teslim etmiş.

"8 çeyrek ve 10 bin doları poşete koyarak gelen kişiye verdim"

Kandırıldığını söyleyen Necati G. şu ifadeleri kullandı:

Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler bizi kandırdı. Operasyonda adımın geçtiğini söyleyerek iş birliği için evdeki ziynet ve paraları polise vermem için beni kandırdı. Bu arada eşimi de dışarıya gönderdiler.



Evde bulunan 22 Cumhuriyet altını, 8 çeyrek ve 10 bin doları poşete koyarak gelen kişiye verdim. Eve gelen kişi şu an yargılanan H.Y. isimli şahıstı. Zararımız giderilmedi, şikayetçiyim.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.