Kocaeli'de ağabeyini kurtarırken bıçaklandı

Ağabeyi ile husumetlisi arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde ağabeyinin husumetlisi ile kavga ettiğini fark eden Hasan K., ayırmak için hemen yanlarına koştu.

Hasan K.’nin olaya dahil olmasıyla kavga daha da büyüdü.

BIÇAKLA YARALANDI

Hasan K., ismi öğrenilemeyen husumetlisi tarafından bıçaklandı.

Hasan K.’yi bıçaklayan şüpheli ise sert bir cisimle kafasına aldığı darbe neticesinde yaralandı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı erkezi’ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılara ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

Müdahalelerin ardından Hasan K. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer yaralı ise Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.