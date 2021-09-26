Euro
10.4288
1.16%
Dolar
8.8674
1.2%
Altın
499.22
1.7%
Borsa
1.385
-1.2%
Bitcoin
386.029
1.25%
EXEN Coin
22.07
-3.20%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Kocaeli'de ağabeyini kurtarırken bıçaklandı

    Ağabeyi ile husumetlisi arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan şahıs, hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 26.09.2021 - 12:00
    • Güncelleme : 26.09.2021 - 12:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de ağabeyini kurtarırken bıçaklandı

    Kocaeli’nin Körfez ilçesinde ağabeyinin husumetlisi ile kavga ettiğini fark eden Hasan K., ayırmak için hemen yanlarına koştu.

    Hasan K.’nin olaya dahil olmasıyla kavga daha da büyüdü.

    BIÇAKLA YARALANDI

    Hasan K., ismi öğrenilemeyen husumetlisi tarafından bıçaklandı.

    Hasan K.’yi bıçaklayan şüpheli ise sert bir cisimle kafasına aldığı darbe neticesinde yaralandı.

    Vatandaşların 112 Acil Çağrı erkezi’ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kocaeli'de ağabeyini kurtarırken bıçaklandı ViDEO

    Kocaeli de ağabeyini kurtarırken bıçaklandı #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralılara ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

    Müdahalelerin ardından Hasan K. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer yaralı ise Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Kocaeli de ağabeyini kurtarırken bıçaklandı #2

    Kocaeli de ağabeyini kurtarırken bıçaklandı #3

    Kocaeli de ağabeyini kurtarırken bıçaklandı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir