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- Kocaeli'de ağaca çarpan otomobil 10 metre sürüklendi
Kocaeli'de ağaca çarpan otomobil 10 metre sürüklendi
Islak yolda kontrolden çıkıp ağaca çarparak metrelerce sürüklenen araç hurdaya dönerken, sürücüsü yaralandı.
- 05.01.2023 - 17:36
- Güncelleme : 05.01.2023 - 17:47
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaza yaşandı.
H.T. (60) idaresindeki 41 GL 553 plakalı otomobil, ıslak olması sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı.
Ağaca çarptı 10 metre sürüklendi
Ardından kaldırımda bulunan ağaca çarparak durmayan otomobil, 10 metre sürüklenerek çalılık alana savruldu.
Kazayı gören sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan ve yaralanan E.B.’yi (19) ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye götürdü. Kaza sebebiyle araç kullanılamaz hale geldi.