Petrol
78.41
0.73%
Euro
19.7979
-0.47%
Dolar
18.7721
0.16%
Altın
1.108
-0.85%
Borsa
5136
0.00%
Bitcoin
319.923
0.35%
BTXN Coin
7.13
-2.99%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Kocaeli'de ağaca çarpan otomobil 10 metre sürüklendi

    Islak yolda kontrolden çıkıp ağaca çarparak metrelerce sürüklenen araç hurdaya dönerken, sürücüsü yaralandı.
    • 05.01.2023 - 17:36
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 17:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de ağaca çarpan otomobil 10 metre sürüklendi

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaza yaşandı.

    H.T. (60) idaresindeki 41 GL 553 plakalı otomobil, ıslak olması sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı.

    Ağaca çarptı 10 metre sürüklendi

    Ardından kaldırımda bulunan ağaca çarparak durmayan otomobil, 10 metre sürüklenerek çalılık alana savruldu.

    Kazayı gören sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan ve yaralanan E.B.’yi (19) ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye götürdü. Kaza sebebiyle araç kullanılamaz hale geldi.

    Kocaeli de ağaca çarpan otomobil 10 metre sürüklendi #1

    Kocaeli de ağaca çarpan otomobil 10 metre sürüklendi #2

    Kocaeli de ağaca çarpan otomobil 10 metre sürüklendi #3


    Engelli adama çarpan alkollü sürücü tutuklandı
    3. Sayfa

    Engelli adama çarpan alkollü sürücü tutuklandı

    Elektrikli Araba Devi Hisselerine Yatırım Zamanı!
    Advertorial

    Elektrikli Araba Devi Hisselerine Yatırım Zamanı!

    Sarıyer'deki trafikte tekmeler konuştu
    3. Sayfa

    Sarıyer'deki trafikte tekmeler konuştu

    Görüş Bildir