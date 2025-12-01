Kocaeli'de akaryakıt istasyonunda çalışan genci darbetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 26 Kasım gecesi, alkollü olduğu belirtilen G.G.Ö., aracına yakıt aldıktan sonra ödeme sırasında pompa görevlisi M.E.S. ile tartışmaya başladı.

PERSONELİ DIŞARIYA KOVALADI

Ödeme işleminin ardından "Oldu mu? Ödedim mi?" diyerek öfkeye kapılan şahıs, M.E.S.’yi darbetmeye başladı. Diğer personelin müdahalesine rağmen saldırgan, çalışanı istasyon dışına kadar kovaladı. Korkuya kapılan M.E.S. yola çıkarak uzaklaştı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olay sonrası başlatılan çalışmalar sonucunda G.G.Ö., bugün yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, 2 Aralık’ta mevcutlu olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilecek.