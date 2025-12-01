Kocaeli'de akaryakıt istasyonunda çalışan genci darbetti

- Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda alkollü bir şahıs, pompa görevlisini darbetti.
- Saldırgan, çalışanı istasyon dışına kadar kovaladı, olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı.
- Şüpheli, adliyeye sevk edilmek üzere gözaltında tutuluyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 26 Kasım gecesi, alkollü olduğu belirtilen G.G.Ö., aracına yakıt aldıktan sonra ödeme sırasında pompa görevlisi M.E.S. ile tartışmaya başladı.
PERSONELİ DIŞARIYA KOVALADI
Ödeme işleminin ardından "Oldu mu? Ödedim mi?" diyerek öfkeye kapılan şahıs, M.E.S.’yi darbetmeye başladı. Diğer personelin müdahalesine rağmen saldırgan, çalışanı istasyon dışına kadar kovaladı. Korkuya kapılan M.E.S. yola çıkarak uzaklaştı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Olay sonrası başlatılan çalışmalar sonucunda G.G.Ö., bugün yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, 2 Aralık’ta mevcutlu olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilecek.