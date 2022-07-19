Kocaeli'de alacağını isteyen ablasını vuran şahıs gözaltında

Kartepe ilçesinde kardeşinden alacağı olan abla, parasını isteyince tartışma çıktı. Pompalı tüfekle ablasını korkutmak isterken yaralayan kardeş gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kardeşler arası dehşet yaşandı.

Yeşiltepe Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, hayvancılık ile uğraşan kardeşler N.Ç. ile A.A. arasındaki alacak verecek meselesi tartışmaya neden oldu.

İddiaya göre, abla N.Ç., kardeşi A.A.'dan alacağını istedi. İkili arasında bu sebeple çıkan tartışma yerini kavgaya bıraktı.

Korkutmak isterken yaraladı

A.A., ablası N.Ç.'yi korkutmak amacıyla pompalı tüfekle havaya ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçma ise N.Ç.'yi ayağından yaraladı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Abla hastaneye kardeşi gözaltına alındı

N.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılırken, kardeşi A.A. ise olay yerinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.