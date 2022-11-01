Kocaeli'de alkol alıp polisi tehdit etti

İzmit'te alkol alarak çevredekileri rahatsız eden şahıs, kendisini engellemek isteyen ekipleri tehdit etti. Şahıs daha sonrasında emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde 32 yaşındaki, A.K., alkol alarak çevredeki vatandaşları rahatsız etmeye başladı.

Bunun üzerine, hem alkol aldığı hem de uygunsuz hareketler sergilediği gerekçesiyle şahıs, vatandaşlar tarafından ihbar edildi.

Ekipler olay yerine geldi

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Bölgeden ayrılmayan şahıs, aynı zamanda ekiplere de karşı koymak istedi.

"Sizi dava etmezsem adam değilim"

İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şahıs, "Sizi dava etmezsem adam değilim. Dava edeceğim sizi." diyerek ekipleri tehdit etti. Şahıs emniyet müdürlüğüne götürüldü.