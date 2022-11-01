Petrol
93.85
1.12%
Euro
18.4738
0.38%
Dolar
18.6197
0.07%
Altın
985.95
0.93%
Borsa
4077
2.46%
Bitcoin
385.310
0.48%
BTXN Coin
10.48
0.67%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Sis 15 C

    Kocaeli'de alkol alıp polisi tehdit etti

    İzmit'te alkol alarak çevredekileri rahatsız eden şahıs, kendisini engellemek isteyen ekipleri tehdit etti. Şahıs daha sonrasında emniyet müdürlüğüne götürüldü.
    • 01.11.2022 - 10:54
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 11:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de alkol alıp polisi tehdit etti

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde 32 yaşındaki, A.K., alkol alarak çevredeki vatandaşları rahatsız etmeye başladı.

    Bunun üzerine, hem alkol aldığı hem de uygunsuz hareketler sergilediği gerekçesiyle şahıs, vatandaşlar tarafından ihbar edildi.

    Ekipler olay yerine geldi

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

    Bölgeden ayrılmayan şahıs, aynı zamanda ekiplere de karşı koymak istedi.

    "Sizi dava etmezsem adam değilim"

    İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şahıs, "Sizi dava etmezsem adam değilim. Dava edeceğim sizi." diyerek ekipleri tehdit etti. Şahıs emniyet müdürlüğüne götürüldü.

    Kocaeli de alkol alıp polisi tehdit etti #1

    Kocaeli de alkol alıp polisi tehdit etti #2


    Megan Fox: Beni ya öldür ya da hamile bırak
    Magazin

    Megan Fox: Beni ya öldür ya da hamile bırak

    Türk Kadını Muhteşem Bir Yatırım Stratejisi Buldu!
    Advertorial

    Türk Kadını Muhteşem Bir Yatırım Stratejisi Buldu!

    İstanbul'da satılık araç hurdaya döndü
    3. Sayfa

    İstanbul'da satılık araç hurdaya döndü

    Görüş Bildir