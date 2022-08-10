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    Kocaeli'de alkollü 2 kişi, bekçilere zorluk çıkarınca gözaltına alındı

    Kafede taşkınlık çıkaran 2 şahsa, bekçi ekipleri müdahale etti. Bekçilere mukavemet gösteren şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar, emniyete götürüldü.
    • 10.08.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 11:46
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    Kocaeli'de alkollü 2 kişi, bekçilere zorluk çıkarınca gözaltına alındı

    Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir kafede alkollü olduğu iddia edilen 2 şahıs, taşkınlık çıkardı.

    Gece saatlerinde yapılan ihbarla olay yerine bekçi ekipleri sevk edildi.

    Üstlerini aratmak istemediler

    Üstlerini aratmak istemeyen C.Y. (39) ve Ş.D. (36), bekçilere mukavemet gösterdi.

    İHA’nın haberine göre şahıslar, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Kocaeli de alkollü 2 kişi, bekçilere zorluk çıkarınca gözaltına alındı #1

    Kocaeli de alkollü 2 kişi, bekçilere zorluk çıkarınca gözaltına alındı #2


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