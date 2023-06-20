Kocaeli'de alkollü minibüs sürücüsü polisi peşine taktı
İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mutlukent Bulvarı'nda ekipleri tarafından gerçekleştiren trafik uygulamasında servis sürücüsü S.Ç., 'dur' ihtarına uymadı.

Hızlanan minibüs kaçmaya başlarken polis ekipleri harekete geçti.

Uzun kovalamaca sonucu polis ekiplerince önü kesilen minibüs durduruldu.

Alkollü olduğu belirlendi

Durdurulan araçtan aşağıya indirilen S.Ç.'ye alkol testi uygulandı.

Yapılan test sonucu S.Ç.'nin alkollü olduğu tespit edilirken gözaltına alınan S.Ç. karakola götürüldü.

Sağ ön tarafının kaza geçirdiği görülen minibüs, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.