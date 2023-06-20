Kocaeli'de alkollü minibüs sürücüsü polisi peşine taktı

İHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mutlukent Bulvarı'nda polis ekipleri tarafından gerçekleştiren trafik uygulamasında servis minibüs sürücüsü S.Ç., 'dur' ihtarına uymadı.
Hızlanan minibüs kaçmaya başlarken polis ekipleri harekete geçti.
Uzun kovalamaca sonucu polis ekiplerince önü kesilen minibüs durduruldu.
Alkollü olduğu belirlendi
Durdurulan araçtan aşağıya indirilen S.Ç.'ye alkol testi uygulandı.
Yapılan test sonucu S.Ç.'nin alkollü olduğu tespit edilirken gözaltına alınan S.Ç. karakola götürüldü.
Sağ ön tarafının kaza geçirdiği görülen minibüs, çekici yardımıyla kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.