Kocaeli'de alkollü motosiklet sürücüsü otobüsten inen yolcuya çarptı

İHA
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde A.D. idaresindeki motosiklet, önce yolcu indirmek için durağa yanaşan otobüse ardından da otobüsten inen M.M. isimli kadına çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan A.D. ve M.M. yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.
Alkollü olduğu belirlendi
Polis ekiplerince yapılan denetimde motosiklet sürücüsü A.D.'nin alkollü olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)