Kocaeli'de alkollü şahıs kendisini eve kilitledi: Evi ateşe vereceğim

Kocaeli'de kendisini eve kitleyen şahış evi ateşe vereceğini söyleyince ekipler şahsı ikna edebilmek için yoğun çaba harcadı. İkna olan şahıs polis merkezine götürüldü.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi 614 Sokak üzerinde, alkollü bir şahıs, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kendisini eve kilitlediğini ve bulunduğu daireyi ateşe vereceğini söyledi.

Psikolojik sorunları olan şahsı ikna çabaları

Bunun üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahsı ikna edebilmek için yoğun çaba sarf etti.





Polis merkezinde ifadesi alındı

İHA'nın haberine göre ekiplerin çalışmaları sonrasında kapıyı açmaya ikna edilen şahıs kendisini kilitlediği daireden polis eşliğinde çıkarıldı. Alkollü şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.











