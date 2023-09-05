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Kocaeli'de ambulansla otomobil çarpıştı: Hasta ile sağlık görevlisi yaralandı Abone Olun

Kocaeli'de ambulansla otomobil çarpıştı: Hasta ile sağlık görevlisi yaralandı Sevk edilen hastayı taşıyan ambulans, otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucunda sevk edilen hasta ve sağlık görevlisi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

AA Kocaeli'de ambulans ile otomobil birbirine girdi. Yalova’daki özel bir hastaneden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hastayı taşıyan C.T. (39) idaresindeki ambulans ile N.B.Y. (20) yönetimindeki otomobil, ışıklı kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisi ve hasta, tedavi altına alındı Yaralanan sağlık görevlisi B.Y. (22) ile hasta E.E. (61), kaza mahalline gönderilen ambulanslarla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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