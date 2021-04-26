Kocaeli'de anne ve kızın içinde olduğu cip dereye uçtu

Kocaeli'de anne ve kızın içinde olduğu cip dereye uçtu

Kocaeli'de anne ve kızının olduğu cip, kamyonetin çarpması sonucu dereye uçtu.

Kocaeli İzmit'te, dönüş yapmak isterken kamyonetin çarptığı cip dereye uçtu. İçinde bulunan anne kız yara almadan kurtarılırken, kaza hakkında inceleme başlatıldı.

ANNE VE KIZI YARA ALMADAN KURTULDU

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucu anne ve kızı, dereye uçan cipten yara almadan kurtarıldı.

Araçtan çıkarılan Özlem C. ve kızı D.C., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan sağlık kontrolü sonrasında başka bir araçla olay yerinden ayrıldı.

Dereye uçan cip, çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.



