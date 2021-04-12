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    Kocaeli’de apartman önünde terk edilmiş bebek bulundu

    Annesini ziyarete giderken apartman önünde terk edilmiş halde 3 aylık bebek bulan şahıs, durumu ekiplere haber verdi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
    • AA
    • 12.04.2021 - 16:44
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 17:15
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    Kocaeli’de apartman önünde terk edilmiş bebek bulundu

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Güzeller Mahallesi 911’inci Sokak'ta, annesini ziyarete gelen H.A, apartmanın önünde kundakta bir bebek olduğunu fark etti.

    3 aylık bebeğin terk edilmiş olduğunu fark eden H.A., durumu ekiplere haber verdi.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Sağlık ekipleri, bebeğin sağlık kontrolünü yaptıktan sonra Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

    Yapılan incelemelerde bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

    Kocaeli’de apartman önünde terk edilmiş bebek bulundu #1

    Kocaeli’de apartman önünde terk edilmiş bebek bulundu #2

    Kocaeli’de apartman önünde terk edilmiş bebek bulundu #3

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