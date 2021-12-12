İzmit’te, 4 katlı apartmanın birince katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, apartmanda mahsur kalan 2’si bebek toplam 14 kişi ise merdivenli araçla kurtarıldı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Hatipköy Mahallesi Goncalar Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında, saat 06.00 sıralarında, Murat S.’nin kızıyla yaşadığı evin mutfak kısmında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Dumanları fark eden Murat S., camdan dışarıya çıktı. Diğer apartman sakinleri, merdiven boşlukları dumanla dolunca, dışarıya çıkamadı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, apartmanda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ise çalışma başlatıldı.

Kocaeli’de apartmanda yangın: 2’si bebek 14 kişiyi itfaiye kurtardı ViDEO

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Üst katlarda mahsur kalan 2’si bebek toplam 14 kişi, merdivenli araçla güvenle aşağıya indirildi. Dumandan etkilenen 2’si bebek 4 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

KIZININ EVDE OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Öte yandan, Murat S.’nin evde kızının da olduğunu iddia etmesi üzerine ekipler evin içinde 16 yaşındaki genç kızı aradı.

Evde kimsenin olmaması üzerine M.S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.