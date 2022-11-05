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    Kocaeli'de apartmanın elektrik panosu yandı, 2 kişi dumandan etkilendi

    Gölcük ilçesinde bir apartmanın elektrik panosunda çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 2 kişi dumandan etkilendi.
    • 05.11.2022 - 13:33
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    Kocaeli'de apartmanın elektrik panosu yandı, 2 kişi dumandan etkilendi

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere Atatürk Mahallesi Sabiha Gökçen Caddesi'nde bulunan bir apartmanın elektrik panosunda öğle saatlerinde yangın çıktı.

    Panodan dumanın yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Yangın kontrol altına alındı

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik panosunda çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

    Dumandan etkilenenler hastaneye götürüldü

    Yangın nedeniyle apartmanı duman kaplarken, bina da boşaltıldı. Yangın sırasında apartmanda bulunan ve dumandan etkilenen Fatma İ. ve Fadima K. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

    DHA'nın haberine göre, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli de apartmanın elektrik panosu yandı, 2 kişi dumandan etkilendi #1

    Kocaeli de apartmanın elektrik panosu yandı, 2 kişi dumandan etkilendi #2

    Kocaeli de apartmanın elektrik panosu yandı, 2 kişi dumandan etkilendi #3

    Kocaeli de apartmanın elektrik panosu yandı, 2 kişi dumandan etkilendi #4

    Kocaeli de apartmanın elektrik panosu yandı, 2 kişi dumandan etkilendi #5

    Kocaeli de apartmanın elektrik panosu yandı, 2 kişi dumandan etkilendi #6

    Kocaeli de apartmanın elektrik panosu yandı, 2 kişi dumandan etkilendi #7

    Kocaeli de apartmanın elektrik panosu yandı, 2 kişi dumandan etkilendi #8


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