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- Kocaeli'de aracın altında can veren Umut, son yolculuğuna uğurlandı
Kocaeli'de aracın altında can veren Umut, son yolculuğuna uğurlandı
Sokakta oyun oynarken ekmeğini düşürdüğü aracın altında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Umut, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
- 13.10.2022 - 14:33
- Güncelleme : 13.10.2022 - 15:38
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikahya ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.
İncirli Sokak'ta gerçekleşen olayda, oyun oynayan 4 yaşındaki Umut Özsoy, elindeki ekmeği akrabası Beytullah A.'ya ait aracın altına düşürdü.
Aracın altında ezildi
İHA'nın haberine göre, ekmeği almaya çalışan Umut, aracın hareket etmesiyle ezildi.
Durumu fark eden sürücü, yaralanan Umut'u aracına alarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Minik Umut kurtarılamadı
4 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözyaşlarıyla uğurlandı
Umut'un cenazesi, İzmit Hayırsevenler Camii'nde kılınan namazın ardından Körüktepe Mezarlığı'na defnedildi.
Acılı aile, minik oğullarının ardından gözyaşı döktü.
Kocaeli'de aracın altında can veren Umut, son yolculuğuna uğurlandı VİDEO