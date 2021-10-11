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    Kocaeli'de araçla şarampole devrilen baba ve oğul yaralandı

    Otomobilin 10 metreden şarampole yuvarlanmasıyla birlikte meydana gelen trafik kazasında Mustafa Atlı ve oğlu Ömer Atlı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 11.10.2021 - 16:57
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 16:59
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    Kocaeli'de araçla şarampole devrilen baba ve oğul yaralandı

    Saat 11.00 sıralarında Kocaeli'deki Fatih Mahallesi Tınaz Tepe Caddesi'nde, Mustafa Atlı'nın kullandığı otomobil kontrolden çıktı.

    Yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlanan otomobil, 20 metre sürüklendi.

    Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    BABA VE OĞUL AMBULANSA TAŞINDI

    İtfaiye ekibi, araçtan çıkardığı Mustafa Atlı ile oğlu Ömer'i ambulansa taşıdı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaralı baba- oğul, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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