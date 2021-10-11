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- Kocaeli'de araçla şarampole devrilen baba ve oğul yaralandı
Kocaeli'de araçla şarampole devrilen baba ve oğul yaralandı
Otomobilin 10 metreden şarampole yuvarlanmasıyla birlikte meydana gelen trafik kazasında Mustafa Atlı ve oğlu Ömer Atlı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 11.10.2021 - 16:57
- Güncelleme : 11.10.2021 - 16:59
Saat 11.00 sıralarında Kocaeli'deki Fatih Mahallesi Tınaz Tepe Caddesi'nde, Mustafa Atlı'nın kullandığı otomobil kontrolden çıktı.
Yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlanan otomobil, 20 metre sürüklendi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
BABA VE OĞUL AMBULANSA TAŞINDI
İtfaiye ekibi, araçtan çıkardığı Mustafa Atlı ile oğlu Ömer'i ambulansa taşıdı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralı baba- oğul, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.