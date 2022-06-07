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    Kocaeli’de aranan hırsız, bazanın içinde saklanırken yakalandı

    Hırsızlık suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan O.Ö., belirlenen adrese yapılan baskında, bazanın içinde saklanırken yakalandı.
    • 07.06.2022 - 09:20
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    Kocaeli’de aranan hırsız, bazanın içinde saklanırken yakalandı

    Kocaeli’de, hırsızlık suçundan 25 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ö.’nün yakalanması için yapılan çalışmalar sonuç verdi.

    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.Ö.’nün İzmit’te bir evde saklandığını belirlerdi.

    Bazanın içinde yakalandı

    DHA’nın haberine göre; söz konusu eve baskın düzenlendi. O.Ö., saklandığı bazanın içinde yakalandı.

    Gözaltına alınan O.Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Kocaeli’de aranan hırsız, bazanın içinde saklanırken yakalandı #1

    Kocaeli’de aranan hırsız, bazanın içinde saklanırken yakalandı #2

    Kocaeli’de aranan hırsız, bazanın içinde saklanırken yakalandı #3


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