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Kocaeli’de aranan hırsız, bazanın içinde saklanırken yakalandı
Hırsızlık suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan O.Ö., belirlenen adrese yapılan baskında, bazanın içinde saklanırken yakalandı.
- 07.06.2022 - 09:20
Kocaeli’de, hırsızlık suçundan 25 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ö.’nün yakalanması için yapılan çalışmalar sonuç verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.Ö.’nün İzmit’te bir evde saklandığını belirlerdi.
Bazanın içinde yakalandı
DHA’nın haberine göre; söz konusu eve baskın düzenlendi. O.Ö., saklandığı bazanın içinde yakalandı.
Gözaltına alınan O.Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.