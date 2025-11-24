Abone ol: Google News

Kocaeli'de aranması olan şahıs bıçakla direnince vurularak etkisiz hale getirildi

Gölcük ilçesinde hakkında arama kararı bulunan 33 yaşındaki Sinan T., polis ekiplerine bıçakla direnince vurularak etkisiz hale getirildi, tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yayınlama Tarihi: 24.11.2025 18:08
  • Kocaeli Gölcük'te aranan Sinan T., polise bıçakla direnince vurularak etkisiz hale getirildi.
  • Yaralanan Sinan T., hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi devam ediyor.
  • Olay hakkında soruşturma sürüyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde aranması bulunan Sinan T.’yi fark eden polis ekipleri, şüpheliye teslim olması yönünde uyarıda bulundu.

Uyarılara uymayan şüpheli, bıçakla polis ekiplerine direnince vurularak etkisiz hale getirildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sinan T., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Karnından yaralandığı öğrenilen Sinan T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

