Kocaeli'de arazöz uçurumdan düştü: 1 ölü 3 yaralı Gölcük Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözün yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İHA

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yukarı Değirmendere Bal Ormanında seyir halinde olan Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, toprağın kayması sonucu yaklaşık 30 metrelik uçurumdan uçtu.

1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, jandarma, AFAD, UMKE, Orman ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arasözün altında kalan Arda Yılmaz, hayatını kaybederken, kazada yaralanan Murat Can U. ve Şaban Ersoy K. kendi imkanları ile araçtan çıktı.

Arasözde sıkışan Samet Ş. de zorlu arazide ekiplerin yoğun çalışması neticesinde araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)