Kocaeli'de arıza yapan araçla yokuş aşağı inmeye çalıştı

DHA
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde saat 13.00 sıralarında Ali Kavalcı, arıza yapan 41 ANV 266 plakalı hafif ticari aracını çalıştırabilmek için yokuş aşağı hareket ettirdi.
Bir anda hızlanan araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 150 metre sonra yolun sonundaki parka girdi.
Parktaki ağaçlara çarpan araç devrilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Olay yerinde bulunan zabıtalar tarafından araçtan çıkarılan Kavalcı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.