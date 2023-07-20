Kocaeli'de arızalanan otomobili geri geri çekti Minibüsün, arızalanan otomobili geri geri giderek çektiği anlar görenleri hayrete düşürürken bir sürücü bu tehlikeli yolculuğu, "Başka ülkede yaşamayız" diyerek cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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İHA

Sürücülerin dikkatsizliği ve kural ihlali yolcuklar binlerce can aldı.

Trafik magandaları, hem kendi canları hem vatandaşın canını hiçe saymaya devam ediyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sırasöğütler Mahallesi'nde bulunan Battı Çıktı Tüneli'nde vatandaşın yüreği ağzına geldi.

Otomobilin arızalanması üzerine sürücüsü, tanıdığı minibüs şoförünü arayarak yardım istedi.

Geri geri arabayı çekti

Arızalanan otomobil, minibüse bağlandı. Minibüs sürücüsü, akıcı trafiğe rağmen geri geri giderek, otomobili çekmeye başladı.

O anlar kaydedildi

O anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Minibüs aracı geri geri çekiyor"

Görüntüyü çeken vatandaş, şöyle dedi:

Başka ülkede olsa yaşamayız. Tünel içinde minibüs aracı geri geri çekiyor. Görüyorsunuz. Maalesef çok tehlikeli şeyler bunlar. Arkasında da kuyruk oluştu. Güzel ülkemin güzel insanları, tehlikeli işlere bayılıyoruz.

Tamirci durağının önünde durdu

Bir süre bu şekilde ilerleyen minibüs, daha sonra oto tamirci dükkanının önünde durdu.