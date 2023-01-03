Kocaeli'de arkadaşını bıçaklayan genç kız ve arkadaşları yakalandı

Parkta eski erkek arkadaşını bıçaklayan kız ve yanında bulunan 3 arkadaşı, yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de 30 Aralık günü İzmit Bekirdere Mahallesi'nde eski sevgilisiyle parkla buluşan genç kız dehşet saçtı.

D.K. isimli genç kız, 24 yaşındaki eski erkek arkadaşı Ş.Y. ile parkta buluştu.

Bu sırada yanlarına D.K.'nin 19 yaşındaki erkek arkadaşı Y.A. ve arkadaşları 23 yaşındaki Ş.K. ile 18 yaşındaki C.S. geldi.

Eski erkek arkadaşını bıçakladı

Çıkan kavgada Ş.Y., D.K.'nin yeni erkek arkadaşı Y.A.'yı darbetti.

D.K., eski erkek arkadaşı Ş.Y.'yi bıçakladı.

Kocaeli'de erkek arkadaşını bıçaklayan genç kız ve arkadaşları yakalandı VİDEO

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Ş.K. ise tabanca ile 1 el havaya ateş ederek Ş.Y.'yi tehdit etti.

Ağır yaralanan Ş.Y., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ş.Y., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Şüpheliler gözaltına alındı

Olayla ilgili çalışma başlatan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler D.K., Y.A., Ş.K. ve C.S.'yi dün akşam yakaladı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

İHA'nın haberine göre, emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.