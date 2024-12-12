Kocaeli'de arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

İHA
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde S.Ş ile Zafer Ateş, bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ş., Zafer Ateş'i bıçakladı.
Göğsünden yaralanan şahıs, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
TUTUKLANDI
Olaya ilişkin çalışma yapan polis ekipleri kaçan şahsı ablasının evinde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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