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    Kocaeli'de arkadaşını sırtından vurarak öldüren zanlı: Şakalaşırken oldu

    Gölcük'te arkadaşının evinde sırtından vurulan şahsın ölümüyle ilgili yargılanan Erman Korucuoğlu, "Şakalaşırken yanlışlıkla silah ateş aldı" dedi. Korucuoğlu, müebbet hapse çarptırıldı.
    • 20.12.2022 - 17:37
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 17:43
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    Kocaeli'de arkadaşını sırtından vurarak öldüren zanlı: Şakalaşırken oldu

    22 Ocak'ta Kocaeli'nin Gölcük'ün Karaköprü Mahallesi’nde meydana gelen olayda, arkadaşının evine giden Tufan Korkmaz, tabancayla sırtından vurularak hayatını kaybetti.

    Olay anında evde olan Erman Korucuoğlu ile Dursun Hakan A., gözaltına alınıp, tutuklandı.

    Dursun Hakan A., önceki duruşmalarda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Davanın karar duruşması, bugün Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

    Duruşmaya tutuklu sanık Erman Korucuoğlu, tutuksuz sanık Dursun Hakan A., Tufan Korkmaz’ın ailesi ve avukatlar katıldı.

    "Bilerek öldürmedim, şakalaşırken oldu"

    Savunmasında, cinayeti para için işlediği yönündeki iddiaların yalan olduğunu öne süren Erman Korucuoğlu, "Tufan’ı bilerek öldürmedim. Silahla şakalaştığımız sırada yanlışlıkla ateş aldı. O eve de o silaha da lanet olsun. Tahliyemi istiyorum.” dedi.

    Müebbet hapis cezası verildi

    DHA'nın haberine göre, tarafların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, Erman Korucuoğlu’nun ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan ise 1 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

    Tutuksuz sanık Dursun Hakan A. ise hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etti.

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