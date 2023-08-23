Kocaeli'de arkadaşını tabancayla yaralayan saldırgan 5 gün sonra yakalandı Kocaeli'de borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada arkadaşını vurarak kaçan saldırgan 5 gün sonra yakayı ele verdi.

DHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 17 Ağustos günü S.E. ve arkadaşı F.S. arasında borç-alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma, silahlı kavgaya dönüşürken F.S., tabancayla çenesinden vuruldu.

Olayın şokuyla F.S., otomobilini hareket ettirip Gölcük ilçesi istikametine sürdü ve yolda başka bir arkadaşını arayıp yaralı olduğunu söyledi.

Arkadaşı da durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaklaşık 30 kilometre yol kateden F.S., Gölcük ilçesi Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi Abdülhamit Han Caddesi'nde aracında yaralı bulundu.

F.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

5 gün sonra yakalandı

Polis ekipleri olayın ardından kaçan S.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olaydan 5 gün sonra yakalanan S.E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

S.E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.